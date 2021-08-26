В Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Названы адреса

В Украине с пятницы, 27 августа, на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработают 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий назвал адреса, на которых заработают камеры:

в Волынской области заработают четыре прибора контроля «КАСКАД» на 82 км + 575 и 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцка, на 129 км + 788 дороги М-19 в направлении Ковеля, а также на 444 км + 971 дороги М-07 в направлении города Любомль. На указанных участках действует ограничение скорости до 50 км/час;

в Полтавской области камера будет работать на участке дороги М-03 на 155 км + 696 в направлении Киева (ограничение до 110 км/час);

во Львовской области пять камер — на 16 км + 153 дороги М-11 на Львов, на 21 км + 671 дороги М-10 на Львов, на 53 км + 580 дороги М-10 на Краковец, на 528 км + 459 дороги М-06 на Луцк и на 3 км + 360 дороги М-10-01 на Рясное-Русское. На этих участках действует ограничение скорости до 50 км/час;

в Киевской области четыре камеры — на 9 км + 784 дороги Р-01 на Киев, на 9 км + 994 дороги Р-01 на Обухов, на 3 км + 441 дороги Р-01 в направлении Киева и на 3 км + 461 дороги Р-01 в направлении Обухова. На этих участках действует ограничение до 50 км/час;

в Запорожье заработают три камеры — на улице Дом Отдыха (поворот в музей) в направлении Преображенского моста; на улице Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе; на улице ДнепроГЭС в направлении центра города;

в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого, 23, в направлении ул. Седовцев;

в Кривом Рогу на ул. Волгоградской, 11, в направлении ул. Марийской; на ул. Волгоградской, 13, в направлении ул. Медовой. Во всех городах действует ограничение скорости до 50 км/час.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 77 приборов, расположенных в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях.