В Украине заработают еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

В Украине с 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают 17 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, камеры установят на следующих локациях:

в Житомирской области на 174 км + 600 и 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киева, а также на участке 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ровно;

в Черниговской области на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении Киева;

в Одесской области на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киева;

в Житомире на Чудновском мосту в направлении улиц Леха Качинского и Радивиловской, а также на улице Победы, 86, в направлении улицы Николая Сциборского (всего 3 прибора контроля «КАСКАД»);

во Львове на улице Хуторовка, 8, в направлении улицы Стрыйской, а также на улице Владимира Великого, 18, в направлении улицы Стрыйской;

в Черкассах будет 4 прибора контроля «КАСКАД» — на проспекте Химиков, 30, в направлении улицы Вячеслава Галвы; на ул. Благовестной, 341/40, в направлении ул. Криваливской; на ул. Благовестной, 36/47, в направлении ул. Грушевского, а также на ул. Надпильной, 208, в направлении ул. Ивана Франко;

в Чернигове на ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины; на проспекта Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда, а акже на просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.