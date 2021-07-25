В двух областях и городах Украины заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В двух украинских городах и областях на дорогах появятся новые камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они заработают с 12:00 26 июля.
Об этом пишет МВД в своем Telegram.
Камеры начнут работать в Кировоградской и Житомирской областях, а также городах Кропивницкий и Харьков.
Полный перечень адресов камер:
Кировоградская область
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
Житомирская область
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)
м. Кропивницкий
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)
м. Харьков
- просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)
«Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями», — подчеркнули в МВД.
- С 1 июня 2020 года в Украине запустили систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями тогда установили 50 видеокамер. Размеры штрафов — 255 грн в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более чем на 50 км/ч; 510 грн — при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
- С 19 ноября камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начали фиксировать нарушения у водителей на автомобилях с номерами иностранной регистрации.