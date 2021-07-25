В двух областях и городах Украины заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В двух украинских городах и областях на дорогах появятся новые камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они заработают с 12:00 26 июля.

Об этом пишет МВД в своем Telegram.

Камеры начнут работать в Кировоградской и Житомирской областях, а также городах Кропивницкий и Харьков.