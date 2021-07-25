У двох областях та містах України запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

У двох українських містах та областях на дорогах з’являться нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони запрацюють з 12 години 26 липня.
Про це пише МВС у своєму Telegram.
Камери почнуть працювати у Кіровоградській та Житомирській областях, а також містах Кропивницький та Харків.
Повний перелік адрес камер:
Кіровоградська область
- на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Житомирська область
- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
- на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Кропивницький
- вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Харків
- просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)
«Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками», — підкреслили у МВС.
- З 1 червня 2020 року в Україні запустили систему автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. У Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками тоді встановили 50 відеокамер. Розміри штрафів — 255 грн у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше ніж на 50 км/год; 510 грн — при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год.
- З 19 листопада камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали фіксувати порушення у водіїв на автомобілях з номерами іноземної реєстрації.