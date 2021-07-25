У двох областях та містах України запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

У двох українських містах та областях на дорогах з’являться нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони запрацюють з 12 години 26 липня.

Про це пише МВС у своєму Telegram.

Камери почнуть працювати у Кіровоградській та Житомирській областях, а також містах Кропивницький та Харків.