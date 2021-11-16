Кабмин выделил 21 миллион гривен на укрепление границы заграждениями

Правительство выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа «Егоза».

«Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюще-режущей ленты типа «Егоза», — сказано в сообщении Кабмина.

В правительстве не уточнили, на каком направлении будут укреплять границу.

Вероятно, речь идет о границе с Беларусью. Колючая проволока может помочь в сдерживании возможных потоков нелегальных мигрантов, которые сейчас штурмуют границу Польши.