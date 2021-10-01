Монастырский хочет за два года обустроить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. На строительство уйдет 17 млрд гривен

Украина в течение 2022—2023 годов должна построить государственную границу с Россией и Беларусью, на что нужно выделить 17 млрд гривен.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время рабочего визита в Луганскую область, где в селе Рассыпное недавно обустроили участок российско-украинской границы.

«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью», — подчеркнул он.

По словам Монастырского, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд гривен, МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

«В следующем году должно быть «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая «интеллектуальная» граница, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать рубежи нашей страны», — добавил министр.