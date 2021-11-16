Міносвіти хоче відновити очне навчання у школах. Шкарлет порадив керівникам закладів «не створювати перепон»

Міністерство освіти і науки рекомендувало відновити очне навчання у школах, де всі працівники вакциновані від коронавірусу.
Про це йдеться в листі Міносвіти керівникам департаментів і управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій.
«На території регіонів, у яких встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, освітній процес може здійснюватися в закладах дошкільної освіти, спеціальних закладах освіти та у 1—4 класах закладів загальної середньої освіти, а також закладах освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації», — нагадали в МОН.
За даними Міністерства освіти, станом на 16 листопада повністю імунізовані працівники понад 82% шкіл, проте в більш ніж 5 тисячах закладів навчання відбувається дистанційно.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі закликав засновників і керівників закладів загальної середньої освіти «не створювати нових перепон».
«Освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш високі швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату», — наголосив він.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення права дітей на освіту через повсюдне запровадження дистанційного навчання і попросила переглянути рішення.
- Від 7 листопада в Україні запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Станом на 16 листопада в «червоній» зоні перебувають 17 областей та Київ.