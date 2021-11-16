Минобразования хочет возобновить очное обучение в школах. Шкарлет посоветовал руководителям учреждений «не создавать препятствия»

Министерство образования и науки рекомендовало возобновить очное обучение в школах, где все сотрудники вакцинированы от коронавируса.

Об этом говорится в письме Минобразования руководителям департаментов и управлений образования областных и местных администраций.

«На территории регионов, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, образовательный процесс может осуществляться в учреждениях дошкольного образования, специальных учебных заведениях и в 1—4 классах учреждений общего среднего образования, а также в учебных заведениях, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации», — напомнили в МОН.

По данным Министерства образования, по состоянию на 16 ноября полностью иммунизированы сотрудники более 82% школ, однако в более чем 5 тысячах учебных заведений обучение проводится дистанционно.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале призвал основателей и руководителей общеобразовательных учреждений «не создавать новых преград».

«Образовательный процесс в обычном формате нужен и учащимся, и учителям. Социализация, живое общение, более высокие скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате», — подчеркнул он.