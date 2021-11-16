Минобразования хочет возобновить очное обучение в школах. Шкарлет посоветовал руководителям учреждений «не создавать препятствия»

Министерство образования и науки рекомендовало возобновить очное обучение в школах, где все сотрудники вакцинированы от коронавируса.
Об этом говорится в письме Минобразования руководителям департаментов и управлений образования областных и местных администраций.
«На территории регионов, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, образовательный процесс может осуществляться в учреждениях дошкольного образования, специальных учебных заведениях и в 1—4 классах учреждений общего среднего образования, а также в учебных заведениях, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации», — напомнили в МОН.
По данным Министерства образования, по состоянию на 16 ноября полностью иммунизированы сотрудники более 82% школ, однако в более чем 5 тысячах учебных заведений обучение проводится дистанционно.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале призвал основателей и руководителей общеобразовательных учреждений «не создавать новых преград».
«Образовательный процесс в обычном формате нужен и учащимся, и учителям. Социализация, живое общение, более высокие скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате», — подчеркнул он.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за повсеместного введения дистанционного обучения и попросила пересмотреть решение.
- С 7 ноября в Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививку. По состоянию на 16 ноября в «красной» зоне находятся 17 областей и Киев.