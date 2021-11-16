НАПК нашло нарушение в декларации министра образования Шкарлета. Он серьезно завысил стоимость приобретенного автомобиля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки административного правонарушения в декларации министра образования Сергея Шкарлета. Он завысил стоимость приобретенного в 2018 году автомобиля.
Об этом пишет НАПК в своем Facebook.
«В октябре в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен)», — говорится в сообщении.
Так, в декларации Шкарлета было указано, что в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тысяч гривен.
Согласно договору купли-продажи Шкарлет заплатил за машину 49 тысяч гривен. Сам министр уверяет, что заплатил за автомобиль именно ту сумму, которую он указал в декларации.
Однако по данным экспертизы такой автомобиль в 2018 году стоил в среднем 644 тысячи гривен.
Соответственно, НАПК считает, что Шкарлет умышленно внес в декларацию неправдивые данные, отличающиеся от достоверных на 239 тысяч гривен.
- В марте 2021 года министр образования и науки Сергей Шкарлет обнародовал свою декларацию за 2020 год — в прошлом году он получил более 940 тысяч гривен дохода. Шкарлет также указал, что на банковских счетах держит 113 тысяч гривен, еще 80 тысяч гривен и $50 тысяч хранит в наличных. В свою декларацию Шкарлет внес маму и дочь. Доход его матери за прошлый год — только пенсия (более 68 тысяч гривен). На банковском счету женщина хранит более 8 тысяч гривен и $200. Значительно большие суммы держит наличными — $95 тысяч, €65 тысяч и 10 тысяч гривен.