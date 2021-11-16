НАЗК виявило порушення в декларації міністра освіти Шкарлета. Він серйозно завищив вартість придбаного автомобіля

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення в декларації міністра освіти Сергія Шкарлета. Він завищив вартість придбаного у 2018 році автомобіля.
Про це пише НАЗК у своєму Facebook.
«Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тисяч до 1,1 мільйона гривень)», — йдеться в повідомленні.
Так, у декларації Шкарлета було вказано, що у 2018 році він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску за 288 тисяч гривень.
Натомість згідно з договором куплі-продажу Шкарлет заплатив за машину 49 тисяч гривень. Сам міністр запевняє, що заплатив за автомобіль саме ту суму, яку він вказав у декларації.
Проте за даними експертизи такий автомобіль у 2018 році коштував у середньому 644 тисячі гривень.
Відповідно НАЗК вважає, шо Шкарлет умисно вніс в декларацію неправдиві дані, які відрізняються від достовірних на 239 тисяч гривень.
- У березні 2021 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет оприлюднив свою декларацію за 2020 рік — торік він отримав понад 940 тисяч гривень доходу. Шкарлет також вказав, що на банківських рахунках тримає 113 тисяч гривень, ще 80 тисяч гривень і $50 тисяч зберігає у готівці. У свою декларацію Шкарлет вніс маму і доньку. Дохід його матері за минулий рік — лише пенсія (понад 68 тисяч гривень). На банківському рахунку жінка зберігає понад 8 тисяч гривен і $200. Значно більші суми тримає у готівці — $95 тисяч, €65 тисяч і 10 тисяч гривень.