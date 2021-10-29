В Україні 90% вчителів вакцинувалися проти COVID. ВООЗ рекомендує не закривати школи на тлі пандемії

В Україні продовжує зростати кількість освітян, які вакцинувалися проти коронавірусу. Міністерство освіти та науки за результатами моніторингу зазначає, що принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 90% освітян.

Про це повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Двома дозами вакциновано уже понад 417 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти — це майже 65%.

Найвищий показник вакцинації демонструє Київська область — тут щонайменше одну дозу отримали понад 98,8% вчителів.

У Миколаївській області цей показник сягнув 98%, в Харківській — 95,5%, а в Хмельницькій — 94,1%. У Донецькій області вакциновано 93% освітян.

«Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнули усі області країни. Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей», — зазначив міністр та закликав усіх вчителів вакцинуватися найближчим часом.