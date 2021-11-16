У Верховній Раді склали присягу троє нових нардепів від «Слуги народу»

До складу Верховної Ради увійшли три нових народних депутати — Сергій Козир, Віталій Войцехівський та Сергій Кострійчук. Всі троє є представниками партії «Слуга народу».

Під час засідання парламенту у вівторок, 16 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про їхню реєстрацію Центральною виборчою комісією.

Після цього народні депутати з трибуни парламенту склали присягу.

Зазначимо, Войцехівський та Козир виграли проміжні вибори 31 жовтня 2021 року на одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Кострійчук потрапив до парламенту у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук, яку призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.