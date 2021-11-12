ЦВК зареєструвала трьох нових нардепів від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря та Віталія Войцехівського, які були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Вони представляють президентську партію .

Також у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук народним депутатом став Сергій Кострійчук, який пройшов до парламенту за виборчим списком партії «Слуга народу» на позачергових виборах 2019 року.

«Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів», — зазначив голова ЦВК Олег Діденко.