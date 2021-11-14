У Мукачевому працівники міськради користувалися підробленими COVID-сертифікатами. Їм повідомили про підозру

У Мукачевому дві працівниці міської ради намагалися використати на роботі підроблені сертифікати вакцинації від коронавірусу. Вони подали підроблені медичні документи до відділу кадрів, але там виявили фіктивність.

Відтак жінкам повідомили про підозру, інформує прес-центр МВС.

Підозрювані придбали підроблені сертифікати вакцинації, заплативши за кожен 1 500 гривень. При цьому жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій.

Наразі співробітники Мукачівського районного управління поліції встановлюють особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де придбали фальшивий документ.

Працівницям загрожує штраф або два роки обмеження волі. Відповідне рішення уже ухвалить суд.