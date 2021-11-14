В Мукачево работники горсовета пользовались поддельными COVID-сертификатами. Им сообщили о подозрении

В Мукачево две работницы городского совета пытались использовать на работе поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Они подали поддельные медицинские документы в отдел кадров, но там выявили фиктивность.

Следовательно, женщинам сообщили о подозрении, информирует пресс-центр МВД.

Подозреваемые приобрели поддельные сертификаты вакцинации, заплатив за каждый 1500 гривен. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций.

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают личность человека, производившего подделку. Сами фигуранты отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ.

Работницам грозит штраф или два года ограничения свободы. Соответствующее решение уже примет суд.