Люди, которые купили COVID-сертификат, но не воспользовались им, избегут уголовной ответственности

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заверил, что для украинцев, которые купили поддельный COVID-сертификат, но не пользовались им, будет действовать «амнистия», и они также могут вакцинироваться против коронавируса.
По словам замминистра, сейчас многие украинцы оказались «в заложниках» фиктивных COVID-сертификатов, с одной стороны, они купили сертификат, за что предусмотрена уголовная ответственность, а с другой — не использовали еще этот документ и решили вакцинироваться.
«Есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочесть в статье 14 УКУ», — сообщил Енин.
Он добавил, что с начала года начато почти 1 200 производств из-за подделок COVID-документов (тестов, сертификатов, справок) и уже оглашены два приговора по этим делам. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен, а другой получил условный срок. Также за использование поддельных сертификатов были оштрафованы 60 украинцев.
- Периодически в соцсетях появляются видео и публикации, в которых говорится, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны и нарушение прав граждан. Однако, в Минздраве отрицают это, поскольку медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких этих сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.