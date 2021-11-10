Люди, які купили COVID-сертифікат, але не скористалися ним, уникнуть кримінальної відповідальності

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін запевнив, що для українців, які купили підроблений COVID-сертифікат, але не скористалися ним, діятиме «амністія», і вони також можуть вакцинуватися проти коронавірусу.

За словами заступника міністра, зараз багато українців опинилися «у заручниках» фіктивних COVID-сертифікатів, з одного боку, вони купили сертифікат, за що передбачена кримінальна відповідальність, а з іншого — не використали ще цей документ і вирішили вакцинуватися.

«Є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише замовлення сертифікату, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати у статті 14 ККУ», — повідомив Єнін.