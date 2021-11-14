В Україні за добу померли понад 400 пацієнтів з COVID

В Україні за останню добу, 13 листопада, медики виявили 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 069 дітей та 135 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 403 пацієнти, а напередодні — 695.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,2 мільйона випадків COVID-19. При цьому 76 705 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,6 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 145 241 людину, одну дозу отримали 65 757 громадян, повністю імунізовані — 79 484.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 665 945.

У МОЗ наголошують, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.