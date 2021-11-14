В Украине за сутки умерли более 400 пациентов с COVID

В Украине за минувшие сутки, 13 ноября, медики выявили 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 1 069 детей и 135 медработников). От осложнений заболевания умерли 403 пациента, а накануне — 695.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 76 705 человек умерли от осложнений болезни, а 2,6 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 145 241 человека, одну дозу получили 65 757 граждан, а полностью иммунизированы — 79 484.
С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 665 945.
В Минздраве отмечают, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.
- Сейчас в красной зоне карантина — 17 областей (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская), а также Киев.
- 11 ноября Закарпатье вернулось в «желтую» зону.