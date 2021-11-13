В Украине за сутки выявили 23,5 тысячи новых случаев коронавируса. Уже вакцинированы более 12 миллионов человек

В Украине за минувшие сутки, 12 ноября, зарегистрировали 23 572 новых случая коронавируса (из них 1 622 детей).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 4 564 человека, летальных исходов — 695, выздоровели 25 415 пациентов.
Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) областях и в Киеве (1 839).
С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 3 203 149 человек, выздоровели — 2 620 094 пациента, летальных исходов — 76 302.
К тому же за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 299 854 человека, первую дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы — 164 127 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 121 804 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 586 461.
- Сейчас в красной зоне карантина — 17 областей (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская) и Киев.
- 11 ноября Закарпатье вернулось в «желтую» зону.
- 8 ноября в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей — 833.