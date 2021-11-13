В Україні за добу виявили 23,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Вже вакциновано понад 12 мільйонів людей

В Україні за минулу добу, 12 листопада, зареєстрували 23 572 нові випадки коронавірусу (з них 1 622 дітей).
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 564 людей, летальних випадків — 695, одужали 25 415 пацієнтів.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) областях та в Києві (1 839).
Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 3 203 149 людей, одужали — 2 620 094 пацієнти, летальних випадків — 76 302.
До того ж за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 299 854 людей, першу дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані — 164 127 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 12 121 804 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 586 461.
- Наразі в «червоній» зоні карантину — 17 областей (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська) та Київ.
- 11 листопада Закарпаття повернулося до «жовтої» зони.
- 8 листопада в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей — 833.