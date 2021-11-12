Польща вирішила не закриватися для українців

Польща залишила Україну в «зеленому» списку країн попри рекомендацію Європейського Союзу через погіршення у країні ситуації із коронавірусом.
Про це 12 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у розмові з українським очільником МВС Денисом Монастирським.
«Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в «зеленій» зоні поїздок», — ідеться у повідомленні.
Наразі у Польщу можна вʼїхати за умови повної вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Також якщо перехворіли на ковід — не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону (треба буде показати документ, що підтверджує факт захворювання, польською або англійською мовою).
Якщо вакцини немає – карантин на 10 днів (його можна скоротити, якщо через 7 днів після в'їзду скласти тест). Усі перед вʼїздом до країни мають заповнити цю форму.
Хоча 9 листопада ЄС і виключив Україну із переліку «зелених» країн, кожна країна блоку окремо ухвалює рішення. Відтак, якщо не рахувати Польщу, не закриватись для українців вирішили: Латвія, Греція, Кіпр, Естонія, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина, Іспанія та Нідерланди.
Докладно з умовами вʼїзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.
- Наразі в Україні спостерігається щоденне збільшення кількості летальних випадків та приросту числа нових хворих. Дедалі більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко пояснює, що така статистика є «відгомоном» і зберігатиметься упродовж 2—3 тижнів.