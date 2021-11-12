Польща вирішила не закриватися для українців

Польща залишила Україну в «зеленому» списку країн попри рекомендацію Європейського Союзу через погіршення у країні ситуації із коронавірусом.

Про це 12 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у розмові з українським очільником МВС Денисом Монастирським.

«Маріуш Камінський на звернення Дениса Монастирського запевнив, що Україна залишиться в «зеленій» зоні поїздок», — ідеться у повідомленні.

Наразі у Польщу можна вʼїхати за умови повної вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Також якщо перехворіли на ковід — не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону (треба буде показати документ, що підтверджує факт захворювання, польською або англійською мовою).

Якщо вакцини немає – карантин на 10 днів (його можна скоротити, якщо через 7 днів після в'їзду скласти тест). Усі перед вʼїздом до країни мають заповнити цю форму.