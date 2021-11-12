Польша решила не закрываться для украинцев

Польша оставила Украину в «зеленом» списке стран, несмотря на рекомендацию Европейского Союза из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом.

Об этом 12 ноября сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в беседе с украинским главой МВД Денисом Монастырским.

«Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в «зеленой» зоне поездок», — говорится в сообщении.

Сейчас в Польшу можно въехать при полной вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Также если переболели ковидом — не раньше чем за 6 месяцев до дня пересечения границы (для этого нужно показать документ, подтверждающий факт заболевания, на польском или английском языке).

Если вакцины нет — карантин на 10 дней (его можно сократить, если через 7 дней после въезда сдать тест). Всем перед въездом в страну должны заполнить эту форму.