Сигнал для США та Японії. Китай побудував макети американських винищувачів для ракетних ударів

Китай на одному з військових полігонів побудував макети американських винищувачів F-35 та F-15 Eagle, ймовірно, для відпрацювання ракетних ударів по них.

Про це пише South China Morning Post із посиланням на знімки журналу Kanwa International Journal.

Вказано, що макети виконані в натуральну величину і служать цілям для ракет середньої дальності, таких як балістичні DF-16 і DF-21C. Перша здатна знищити ціль на відстані в 1 тисячу км, а друга «бʼє» на 2 тисячі км.

Гонконгська газета та журнал зазначають, що макети можуть бути своєрідним сигналом для баз ВПС США та Японії, які поповнюються винищувачами F-35B на тлі загроз з боку Китаю вторгнуться до Тайваню. При необхідності DF-21C можуть «дістати» базу у японському місті Івакуні.

КНР таким чином може попереджати США та Японію про наслідки у разі втручання у «регіональні справи» Китаю.