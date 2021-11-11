Сигнал для США и Японии. Китай построил макеты американских истребителей для ракетных ударов

Китай на одном из военных полигонов построил макеты американских истребителей F-35 и F-15 Eagle, вероятно, для отработки ракетных ударов по ним.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на снимки журнала Kanwa International Journal.

Указано, что макеты выполнены в натуральную величину и служат целями для ракет средней дальности, таких как баллистические DF-16 и DF-21C. Первая способна уничтожить цель на расстоянии в 1 тысячу км, а вторая «бьет» на 2 тысячи км.

Гонконгская газета и журнал отмечают, что макеты могут быть своеобразным сигналом для баз ВВС США и Японии, которые пополняются истребителями F-35B на фоне угроз Китая вторгнутся в Тайвань. При необходимости DF-21C могут «достать» базу в японском городе Ивакуни.

КНР таким образом может предупреждать США и Японию о последствиях в случае вмешательств в «региональные дела» Китая.