Тайвань ответил на предложение Китая «воссоединиться»: остров не поддастся давлению

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не поддастся давлению Китая и продолжит свой демократический образ жизни. Об этом сообщает BBC.

«Чем больше мы достигнем, тем сильнее будет давление со стороны Китая», — сказала Цай. Ее заявление прозвучало после того, как лидер Китая Си Цзиньпин пообещал «осуществить воссоединение».

Тайвань считает себя суверенным государством, а Китай его называет «провинцией, которая откололась». Пекин не исключил возможности применения силы для достижения объединения.

В целом Китай за последние дни направил рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Президент Тайваня заявила, что эти полеты серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и ситуация была «более сложной и нестабильной, чем когда-либо за последние 72 года». По ее словам, Тайвань не будет «действовать опрометчиво», но укрепит свою оборону.