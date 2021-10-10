Тайвань відповів на пропозицію Китаю «воззʼєднатись»: острів не піддасться тиску

Президент Тайваню Цай Інвень заявила, що острів не піддасться тиску Китаю і продовжить свій демократичний спосіб життя. Про це повідомляє BBC.

«Чим більше ми досягнемо, тим сильніше буде тиск з боку Китаю», — сказала Цай. Її заява пролунала після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв «здійснити воззʼєднання».

Тайвань вважає себе суверенною державою, а Китай його називає «провінцією, що відкололася». Пекін не виключив можливості застосування сили для досягнення обʼєднання.

У цілому Китай за останні дні направив рекордну кількість військових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню. Президентка Тайваню заявила, що ці польоти серйозно вплинули на національну безпеку і безпеку авіації, і ситуація була «більш складною і нестабільною, ніж будь-коли за останні 72 роки». За її словами, Тайвань не буде «діяти необачно», але зміцнить свою оборону.