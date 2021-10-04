Китай відновив рекорд із вторгнення у простір Тайваню. У зону ППО увійшли 56 літаків

Китай побив свій недавній рекорд із вторгнення у простір Тайваню. Сьогодні, 4 жовтня, в зону протиповітряної оборони увійшли 56 бойових літаків.

Міністерство оборони Тайваню опублікувало маршрути літаків і список порушників.

У південно-західну розпізнавальну зону ППО вторглися 40 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і ще чотири розвідника, серед яких були протичовнові літаки.

Тайвань звинуватив Пекін у порушенні миру і стабільності в Тайванській протоці, вимагаючи негайно припинити провокації. Офіційний Тайбей назвав Китай винуватцем виникнення напруженості.

Варто зазначити, що зона ППО — це не те ж саме, що територіальний повітряний простір. Зона ППО Тайваню включає в себе набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною розпізнавальної зони ППО Китаю і охоплює район материкової частини КНР.