Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських ВПС. У зону ППО увійшли 28 бойових літаків

Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше вторгнення китайської бойової авіації у повітряний простір країни. 15 червня в зону дії тайванської протиповітряної оборони зайшли одразу 28 літаків.

ППО зафіксували 14 винищувачів J-16, шість винищувачів J-11, чотири бомбардувальники H-6, які можуть нести ядерну зброю, і літаки протичовнової оборони, радіоелектронної боротьби та раннього попередження.

Тайвань з кінця 2020 року фіксує активізацію китайської авіації на тлі заяв КНР, які західні країни розцінюють як погрози розпочати загарбницьку війну. Минулий «рекорд» ВПС Китаю встановили 12 квітня — у зону Тайваню увійшли 25 бойових літаків.

Офіційний Пекін ніяк не прокоментував цей інцидент.