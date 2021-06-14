«Ми будемо боротися з усіма викликами». НАТО непокоять агресивні дії Росії та нарощення сил Китаю

Лідери країн-членів НАТО на саміті у Брюсселі обговорили кілька критично важливих тем для безпеки — це реагування Альянсу на дії Росії та Китаю, а також всесвітня кіберзагроза. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що Альянс повинен протистояти посиленню впливу Китаю як країни, що становить загрозу безпеці цілої низки держав.

Насамперед НАТО турбують збільшені військові можливості Китаю, які вкупі з панівною у країні комуністичної ідеологією можуть становити загрозу демократичним цінностям країн-членів Альянсу та їхнім інтересам за кордоном. «Ми не вступаємо в нову холодну війну, і Китай нам не супротивник і не ворог. Але ми повинні разом — як Альянс — вирішувати проблеми, які підйом Китаю створює для нашої безпеки. НАТО має протистояти посиленню Китаю», — сказав генсек НАТО.

У тексті комʼюніке, зокрема, йдеться про те, що поширення зброї масового знищення і руйнування архітектури контролю за озброєнням підривають колективну безпеку Альянсу. «Найбільша відповідальність Північноатлантичного союзу — захищати наші території та наше населення від нападів, і ми будемо боротися з усіма загрозами й викликами, які впливають на євроатлантичну безпеку», — резюмував Столтенберг.