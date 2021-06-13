Лідери Великої сімки закликали Росію поважати права людини та припинити дестабілізацію у світі

Лідери Великої сімки (G7) закликали Росію та Китай поважати права людини та припинити втручання в демократичні процеси інших країн.
Про це йдеться в проєкті комюніке G7, повідомляє Bloomberg.
При цьому лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією.
«Ми будемо продовжувати взаємодіяти там, де є сфери, що представляють взаємний інтерес. Однак підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, зокрема втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобовʼязання і зобовʼязання в галузі прав людини», - йдеться у документі.
Політики також домовилися активізувати боротьбу з дезінформацією та кіберзлочинністю і закликали білоруську владу провести вільні і чесні вибори президента.
«Ми закликаємо режим змінити курс і виконати рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в рамках Московського механізму, вступити у змістовний діалог з усіма верствами суспільства і провести нові вільні і чесні вибори», - сказано в документі.
За результатами саміту, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія підтвердили своє зобов’язання «мобілізувати 100 мільярдів доларів на рік з державних і приватних джерел до 2025 року» для пом’якшення наслідків глобального потепління.
- Льодовики Антарктиди тануть швидше, ніж розраховували вчені. Темпи зростання рівня моря можуть катастрофічно прискоритися. На тлі кліматичних змін Антарктида, що майже повністю вкрита льодом, поступово змінюється. Поверх талого снігу цвітуть водорості, чий зелений колір видно навіть з космосу. У майбутньому вони можуть стати харчовою базою для інших видів і змінити екосистему континенту.