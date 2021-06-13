Лідери Великої сімки закликали Росію поважати права людини та припинити дестабілізацію у світі

Лідери Великої сімки (G7) закликали Росію та Китай поважати права людини та припинити втручання в демократичні процеси інших країн.

Про це йдеться в проєкті комюніке G7, повідомляє Bloomberg.

При цьому лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією.

«Ми будемо продовжувати взаємодіяти там, де є сфери, що представляють взаємний інтерес. Однак підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, зокрема втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобовʼязання і зобовʼязання в галузі прав людини», - йдеться у документі.