Лидеры Большой семерки призвали Россию уважать права человека и прекратить дестабилизацию в мире

Лидеры Большой семерки (G7) призвали Россию и Китай уважать права человека и прекратить вмешательство в демократические процессы других стран.

Об этом говорится в проекте коммюнике G7, сообщает Bloomberg.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Однако подтверждаем наш призыв к России прекратить ее дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», — говорится в документе.