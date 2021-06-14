«Мы будем бороться со всеми вызовами». НАТО беспокоит наращивание сил Китая и агрессивные действия России

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе обсудили несколько критически важных тем для безопасности — это реагирования НАТО на действия России и Китая, а также всемирная киберугроза. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что Альянс должен противостоять усилению влияния Китая, как страны, представляющей угрозу безопасности целого ряда государств.

Главным образом, НАТО беспокоят возросшие военные возможности Китая, которые вкупе с главенствующей в стране коммунистической идеологией могут представлять угрозу демократическим ценностям стран-членов Альянса и их интересам за рубежом. «Мы не вступаем в новую холодную войну, и Китай нам не противник и не враг. Но мы должны вместе, как Альянс, решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности. НАТО должен противостоять усилению Китая», — сказал генсек НАТО.

В тексте коммюнике, в частности говорится, что распространение оружия массового уничтожения и разрушения архитектуры контроля за вооружением подрывают коллективную безопасность Альянса. «Самая большая ответственность Североатлантического союза — защищать наши территории и наше население от нападений, и мы будем бороться со всеми угрозами и вызовами, которые влияют на евроатлантическую безопасность», — подытожил Столтенберг.