Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских ВВС. В зону ПВО вошли 28 боевых самолетов

Министерство обороны Тайваня сообщило о самом крупном вторжении китайской боевой авиации в воздушное пространство страны. 15 июня в зону действия тайваньской противовоздушной обороны зашли сразу 28 самолетов.

ПВО зафиксировали 14 истребителей J-16, шесть истребителей J-11, четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие, и самолеты противолодочной обороны, радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения.

Тайвань с конца 2020 года фиксирует активизацию китайской авиации на фоне заявлений КНР, которые западные страны оценивают как угрозы начать захватническую войну. Прошлый «рекорд» ВВС Китая установили 12 апреля — в зону Тайваня вошли 25 боевых самолетов.

Официальный Пекин никак не прокомментировал этот инцидент.