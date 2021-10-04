Китай обновил рекорд по вторжению в пространство Тайваня. В зону ПВО вошли 56 самолетов

Китай побил свой недавний рекорд по вторжению в пространство Тайваня. Сегодня, 4 октября, в зону противовоздушной обороны вошли 56 боевых самолетов.

Министерство обороны Тайваня опубликовало маршруты самолетов и список нарушителей.

В юго-западную опознавательную зону ПВО вторглись 40 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и еще четыре разведчика, среди которых были противолодочные самолеты.

Тайвань обвинил Пекин в нарушении мира и стабильности в Тайваньском проливе, потребовав немедленно прекратить провокации. Официальный Тайбэй назвал Китай виновником возникновения напряженности.

Стоит отметить, что зона ПВО — это не то же самое, что территориальное воздушное пространство. Зона ПВО Тайваня включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью опознавательной зоны ПВО Китая и охватывает район материковой части КНР.