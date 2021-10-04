Китай обновил рекорд по вторжению в пространство Тайваня. В зону ПВО вошли 56 самолетов

Китай побил свой недавний рекорд по вторжению в пространство Тайваня. Сегодня, 4 октября, в зону противовоздушной обороны вошли 56 боевых самолетов.
Министерство обороны Тайваня опубликовало маршруты самолетов и список нарушителей.
В юго-западную опознавательную зону ПВО вторглись 40 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и еще четыре разведчика, среди которых были противолодочные самолеты.
Тайвань обвинил Пекин в нарушении мира и стабильности в Тайваньском проливе, потребовав немедленно прекратить провокации. Официальный Тайбэй назвал Китай виновником возникновения напряженности.
Стоит отметить, что зона ПВО — это не то же самое, что территориальное воздушное пространство. Зона ПВО Тайваня включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью опознавательной зоны ПВО Китая и охватывает район материковой части КНР.
- Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем в результате вооруженного вторжения. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военных «сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне».
- В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.
- В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. 30 января Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.
- В июне и второго октября китайские ВВС установили два рекорда по вторжению в зону ПВО.