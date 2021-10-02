Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении китайских военных самолетов

Министерство обороны Тайваня сообщило о крупнейшем за всю историю вторжении Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова.

Об этом пишет The Guardian.

В пятницу над страной пролетели 38 самолетов китайских ВВС. Сначала тайваньские системы ПВО зафиксировали 18 истребителей J-16, четыре Су-30, два ядерных бомбардировщика H-6 и противолодочный самолет.

Уже в субботу, 2 октября, Минобороны Тайваня заявило, что Китай использовал для пролета еще 13 самолетов — десять J-16, два H-6 и самолет раннего предупреждения. Тайвань поднял в воздух свои боевые самолеты, а для наблюдения за китайскими силами развернули ракетные системы. Первая партия самолетов из Китая пролетела в районе острова Пратас, вторая прилетела к каналу Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин.