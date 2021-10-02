Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении китайских военных самолетов

Министерство обороны Тайваня сообщило о крупнейшем за всю историю вторжении Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова.
Об этом пишет The Guardian.
В пятницу над страной пролетели 38 самолетов китайских ВВС. Сначала тайваньские системы ПВО зафиксировали 18 истребителей J-16, четыре Су-30, два ядерных бомбардировщика H-6 и противолодочный самолет.
Уже в субботу, 2 октября, Минобороны Тайваня заявило, что Китай использовал для пролета еще 13 самолетов — десять J-16, два H-6 и самолет раннего предупреждения. Тайвань поднял в воздух свои боевые самолеты, а для наблюдения за китайскими силами развернули ракетные системы. Первая партия самолетов из Китая пролетела в районе острова Пратас, вторая прилетела к каналу Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин.
- В июне Министерство обороны Тайваня сообщило о крупнейшем вторжении китайской боевой авиации в воздушное пространство страны. Тогда в зону действия тайваньской противовоздушной обороны зашли сразу 28 самолетов.
- Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем в результате вооруженного вторжения. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военных «сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне».
- В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.
- В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. 30 января Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.