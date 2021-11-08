У Китаї збудували макети американських військових кораблів для ракетних навчань

Китайські військові збудували повнорозмірні макети американських кораблів, зокрема і авіаносця, для ракетних навчань.

Про це пише Reuters.

Макети кораблів помітили на супутникових знімках території у пустелі в окрузі Сіньцзян. Ці макети підтверджують зусилля Китаю із нарощування протикорабельного потенціалу у рамках можливого військового протистояння із США.

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На знімках експерти виявили макет американського авіаносця та двох есмінців. Також китайці збудували і систему рельсів шириною в 6 метрів, на якій було встановлено один із макетів. Такий механізм можна використовувати для імітації руху корабля.

За даними експертів, випробування протикорабельних ракет у пустелі не відповідатиме реальним бойовим умовам, проте це дозволить проводити такі навчання значно надійніше, позаяк американській розвідці буде значно складніше отримати дані про ці ракети.