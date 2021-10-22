Байден запевнив, що США захищатимуть Тайвань у разі військового нападу з боку Китаю

Президент США Джо Байден запевнив, що Штати захищатимуть Тайвань у разі військового нападу з боку Китаю.
Про це пише Sky News.
Він зазначив, що США взяли на себе певні зобов’язання у питанні захисту Тайваню. Але пізніше у Білому домі запевнили, що позиція Штатів не змінилася.
США тривалий час дотримують «стратегічної двозначності» у питанні того, чи будуть вони втручатися у ймовірну війну Тайваню та Китаю. У Білому домі підкреслили, що Штати «продовжать підтримувати самооборону Тайваню і продовжуватимуть виступати проти будь-яких односторонніх змін статус-кво».
- У Тайвані прогнозують, що Китай почне вторгнення до 2025 року — небезпека збройного конфлікту в регіоні найвища за останні 40 років.
- 6 жовтня президент США Джо Байден повідомив, що обговорив Тайвань з главою КНР Сі Цзіньпіном. Байден сказав, що обидві сторони продовжують дотримуватися угоди щодо Тайваню. Лідери домовилися провести саміт до кінця року.
- Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн стали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні взаємини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.