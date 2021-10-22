Байден запевнив, що США захищатимуть Тайвань у разі військового нападу з боку Китаю

Президент США Джо Байден запевнив, що Штати захищатимуть Тайвань у разі військового нападу з боку Китаю.

Про це пише Sky News.

Він зазначив, що США взяли на себе певні зобов’язання у питанні захисту Тайваню. Але пізніше у Білому домі запевнили, що позиція Штатів не змінилася.

США тривалий час дотримують «стратегічної двозначності» у питанні того, чи будуть вони втручатися у ймовірну війну Тайваню та Китаю. У Білому домі підкреслили, що Штати «продовжать підтримувати самооборону Тайваню і продовжуватимуть виступати проти будь-яких односторонніх змін статус-кво».