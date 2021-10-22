Байден заверил, что США будут защищать Тайвань в случае военного нападения со стороны Китая

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты будут защищать Тайвань в случае военного нападения со стороны Китая.
Об этом пишет Sky News.
Он отметил, что США взяли на себя определенные обязательства в вопросе защиты Тайваня. Но позже в Белом доме заверили, что позиция Штатов не изменилась.
США долгое время придерживаются «стратегической двусмысленности» в вопросе того, будут ли они вмешиваться в возможную войну Тайваня и Китая. В Белом доме подчеркнули, что Штаты «продолжат поддерживать самооборону Тайваня и продолжат выступать против любых односторонних изменений статус-кво».
- В Тайване прогнозируют, что Китай начнет вторжение до 2025 года — опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.
- 6 октября президент США Джо Байден сообщил, что обсудил Тайвань с главой КНР Си Цзиньпином. Байден сказал, что обе стороны продолжают придерживаться соглашения по Тайваню. Лидеры договорились провести саммит до конца года.
- Тайвань — это большой остров, отделенный от материкового Китая проливом. Об отделении от Китая Тайвань заявил во время гражданской войны в регионе в 1949 году. До 1971 года Тайвань был международно признанным представителем Китая в ООН. Затем большинство стран стали налаживать связи с Пекином и признали его юрисдикцию над Тайванем. Сейчас островное государство поддерживает дипломатические отношения только с 15 странами, среди которых Маршалловы острова, Тувалу, Белиз, Никарагуа, а из европейских — только Ватикан. В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем.