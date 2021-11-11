Україна перетнула межу у 20 млн щеплень. МОЗ готується розширити перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації

Україна перетнула позначку в 20 мільйонів проведених щеплень від коронавірусу, для досягнення перших 10 мільйонів знадобилось майже сім місяців, для других — трішки більше двох місяців.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Наразі понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше — 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років у Києві (60%) та Львівській області — майже 51%.

«Найкраще в цій віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років — відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить — 41%. У столиці та Львівській області показник вакцинованих у цій віковій групі вже досяг 80%. Позначку в 50% також перетнули Полтавська та Херсонська області», — наголосив міністр.

Він зазначив, що зараз МОЗ направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою.

Цього разу ідеться про: