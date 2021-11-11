Украина перешагнула отметку в 20 млн прививок. Минздрав готовится расширить перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации

Украина перешагнула отметку в 20 миллионов проведенных прививок от коронавируса, для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти семь месяцев, для вторых — чуть больше двух месяцев.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше — 32%. Самые лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет фиксируются в Киеве (60%) и Львовской области — почти 51%.

«Лучше всего в этой возрастной группе вакцинируются люди от 60 до 69 лет — процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет — 41%. В столице и Львовской области показатель вакцинированных в возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% также пересекли Полтавская и Херсонская области», — подчеркнул министр.

Он отметил, что сейчас Минздрав направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна.

На этот раз речь идет о: