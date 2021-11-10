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Голова СБУ Баканов: Діяльність топ-контрабандистів майже зупинена, під санкції потрапили 22 фізособи та 146 юрособи

Автор:
Костя Андрейковець
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу заявив, що з дня введення санкцій Радою національної безпеки та оборони проти топ-контрабандистів країни під обмеження потрапили 22 фізичні особи та 146 юридичних.

За словами Баканова, активи топ-контрабандистів заблоковані, а діяльність більшості їх субʼєктів припинено. Також зупинено фінансові операції контрабандистів у 23 банках, через які, ймовірно, відмили 938 мільйонів гривень. Крім цього заблоковано права на 104 обʼєкти нерухомості та припинено видання дозволів та ліцензій на ввезення/вивіз валютних цінностей.

Баканов заявив, що за кожними «рухами» контрабандистів зі списку санкцій РНБО стежать профільні органи, щоб оперативно застосовувати дію санкцій проти нового «бізнесу» контрабандистів.

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Він пояснив на прикладі так званого «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, який, попередньо, завдав збитків на 23,8 млн гривень. Його позбавили громадянства України (у нього є громадянство Ізраїлю), а стосовно його фірм направили 95 інформувань до органів, які застосовуватимуть обмеження.