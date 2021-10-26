Розслідування Bihus.Info: Контрабандисти заздалегідь знали про санкції РНБО, тому встигали переоформити компанії

Фігуранти санкційних списків Ради національної безпеки та оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед тим, як Рада накладала на них економічні обмеження. Це може свідчити про те, що в РНБО були витоки інформації.

Інформацію про це опублікували журналісти розслідувачі з проєкту Bihus.Info.

У розслідуванні ідеться про санкції проти «топ-10 контрабандистів», які набули чинності 3 квітня 2021 року. Річ у тім, що за день до цього — 2 квітня один із фігурантів списку Валерій Пересоляк зник з переліку засновників двох багатомільйонних будівельних компаній, причому ці зміни сталися у неробочий час — 23:30. Інший фігурант санкцій Віктор Шерман також вдався до такого кроку, вийшовши з підприємства ТОВ «Міра».

Другий пакет санкцій також міг отримати витік, оскільки Едуард Кукоба вийшов з трьох підприємства, перед тим, як набуло чинності друге рішення РНБО. Відтак з цих трьох підприємств до санкційного списку потрапила тільки ТОВ «Вілла Дель Ре».