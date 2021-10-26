Расследование Bihus.Info: Контрабандисты заранее знали о санкциях СНБО, поэтому успевали переоформить компании

Фигуранты санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед тем, как Совет накладывал на них экономические ограничения. Это может свидетельствовать о том, что в СНБО была утечка информации.

Информацию об этом опубликовали журналисты расследователи с проекта Bihus.Info.

В расследовании речь идет о санкциях против «топ-10 контрабандистов», которые вступили в силу 3 апреля 2021 года. Дело в том, что за день до этого — 2 апреля один из фигурантов списка Валерий Пересоляк исчез из перечня учредителей двух многомиллионных строительных компаний, причем эти изменения произошли в нерабочее время — 23:30. Другой фигурант санкций Виктор Шерман также прибег к такому шагу, выйдя из предприятия ООО «Мира».

Второй пакет санкций также мог получить утечку, поскольку Эдуард Кукоба вышел из трех предприятий, перед тем, как вступило в силу второе решение СНБО. С этих трех предприятий в анкционный список попала только ООО «Вилла Дель Ре».