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СНБО расширил перечень контрабандистов, добавив туда еще трех человек

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
СНБО расширил перечень контрабандистов, добавив туда еще трех человек

Ковальчук Виктор / УНИАН

Совет нацбезопасности и обороны обновил санкционный список контрабандистов. Туда добавили еще трех человек.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что в санкционный список внесли двух граждан Украины и одного — Германии:

  • Валерий Фальковский;
  • Владислав Студинец;
  • Александр Акст.

Также Данилов добавил, что санкции ввели против 24 компаний, аффилированных с этими людьми. Он пояснил, что дополнение к списку на этот раз готовили в МВД, а не в СБУ.

  • 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 млрд гривен — их недополучил государственный бюджет. Из них 100 млрд — вследствие неэффективной работы таможни.
  • По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранены от исполнения должностных обязанностей.
  • 15 июня Государственное бюро расследований задержало двух сотрудников Галицкой таможни, подозреваемых во взяточничестве. Для задержания пришлось провести силовую спецоперацию.