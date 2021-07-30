СНБО расширил перечень контрабандистов, добавив туда еще трех человек

Совет нацбезопасности и обороны обновил санкционный список контрабандистов. Туда добавили еще трех человек.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что в санкционный список внесли двух граждан Украины и одного — Германии:

Валерий Фальковский;

Владислав Студинец;

Александр Акст.

Также Данилов добавил, что санкции ввели против 24 компаний, аффилированных с этими людьми. Он пояснил, что дополнение к списку на этот раз готовили в МВД, а не в СБУ.