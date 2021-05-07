Бизнесмен, против которого СНБО ввел санкции за контрабанду, подал в суд на Зеленского

Один из подозреваемых в масштабной контрабанде, предприниматель Александр Еримичук обратился в Верховный суд с требованием отменить санкции, которые к нему применил Совет национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщается в расписании работы суда.
Еримичук судится с президентом Владимиром Зеленским. Третьими лицами в иске заявлены СНБО и Служба безопасности Украины. Жалоба подана в Кассационный административного суда ВС, который имеет полномочия пересматривать указы президента.
Предприниматель просит признать противоправным и отменить указ президента, который ввел против него санкции. Состав судей для рассмотрения иска уже назначен.
- 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против первой десятки украинских контрабандистов. Среди прочих в него вошел бизнесмен Александр Еримичук, известный под прозвищем «Слон». Его связывают с контрабандой вещей ширпотреба из Турции и считают приближенным к экс-нардепу Максиму Бурбаку.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.