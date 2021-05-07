Бизнесмен, против которого СНБО ввел санкции за контрабанду, подал в суд на Зеленского

Один из подозреваемых в масштабной контрабанде, предприниматель Александр Еримичук обратился в Верховный суд с требованием отменить санкции, которые к нему применил Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается в расписании работы суда.

Еримичук судится с президентом Владимиром Зеленским. Третьими лицами в иске заявлены СНБО и Служба безопасности Украины. Жалоба подана в Кассационный административного суда ВС, который имеет полномочия пересматривать указы президента.

Предприниматель просит признать противоправным и отменить указ президента, который ввел против него санкции. Состав судей для рассмотрения иска уже назначен.