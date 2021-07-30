РНБО розширила перелік контрабандистів, додавши туди ще трьох людей

Рада нацбезпеки і оборони оновила санкційний список контрабандистів. Туди додали ще трьох людей.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що до санкційного списку внесли двох громадян України та одного – Німеччини:

Валерій Фальковський;

Владислав Студинець;

Олександр Акст.

Також Данілов додав, що санкції запровадили проти 24 компаній, афілійованих із цими людьми. Він пояснив, що доповнення до списку цього разу готували у МВС, а не в СБУ.