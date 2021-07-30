РНБО розширила перелік контрабандистів, додавши туди ще трьох людей

Рада нацбезпеки і оборони оновила санкційний список контрабандистів. Туди додали ще трьох людей.
Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.
Він повідомив, що до санкційного списку внесли двох громадян України та одного – Німеччини:
- Валерій Фальковський;
- Владислав Студинець;
- Олександр Акст.
Також Данілов додав, що санкції запровадили проти 24 компаній, афілійованих із цими людьми. Він пояснив, що доповнення до списку цього разу готували у МВС, а не в СБУ.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень — їх недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.
- 15 червня Державне бюро розслідувань затримало двох співробітників Галицької митниці, яких підозрюють у хабарництві. Для затримання довелося провести силову спецоперацію.