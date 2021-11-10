Глава СБУ Баканов: Деятельность топ-контрабандистов почти остановлена, под санкции попали 22 физлица и 146 юрлиц

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга заявил, что со дня введения санкций Советом национальной безопасности и обороны против топ-контрабандистов страны под ограничения попали 22 физических лица и 146 юридических.

По словам Баканова, активы топ-контрабандистов заблокированы, а деятельность большинства их субъектов прекращена. Также остановлены финансовые операции контрабандистов в 23 банках, через которые вероятно отмыли 938 миллионов гривен. Кроме этого заблокированы права на 104 объекта недвижимости и прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз/вывоз валютных ценностей.

Баканов заявил, что за каждыми «движениями» контрабандистов из санкционного списка СНБО следят профильные органы, чтобы оперативно применять действие санкций против нового «бизнеса» контрабандистов.

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Он объяснил на примере так называемого «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина, который, предварительно, нанес убытков на 23,8 млн гривен. Его лишили гражданства Украины (у него есть гражданство Израиля), а в отношении его фирм направили 95 информирований в органы, которые буду применять ограничения.