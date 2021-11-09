Канада дозволила введення бустерної дози COVID-вакцини Pfizer

Третю дозу вакцини можна отримати через шість місяців після перших двох щеплень. Телеканал додає, що третя доза необхідна, щоб підтримувати захист від зараження коронавірусом на високому рівні.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Міністерство охорони здоровʼя Канади схвалило застосування бустерної дози вакцини компаній Pfizer і BioNTech від коронавірусу для людей віком від 18 років.

Наприкінці жовтня Національний консультативний комітет з імунізації Канади (NACI) рекомендував бустерну дозу лише для груп підвищеного ризику, зокрема для людей віком понад 70 років і співробітників медустанов.

З початку пандемії в Канаді виявили понад 1,74 мільйона випадків зараження COVID-19, майже 29 тисяч хворих померли.