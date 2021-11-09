Канада разрешила введение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.
Об этом сообщает телеканал CBC.
Третью дозу вакцины можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок. Телеканал добавляет, что третья доза необходима, чтобы поддерживать защиту от заражения коронавирусом на высоком уровне.
В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для групп повышенного риска, в частности для людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.
С начала пандемии в Канаде выявили более 1,74 миллиона случаев заражения COVID-19, около 29 тысяч заболевших умерли.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- В Pfizer заявили, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.
- ВОЗ сначала призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины, однако изменила свою позицию. Но рекомендовала колоть третью дозу исключительно уязвимым слоям населения.