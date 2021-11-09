Канада разрешила введение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer

Третью дозу вакцины можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок. Телеканал добавляет, что третья доза необходима, чтобы поддерживать защиту от заражения коронавирусом на высоком уровне.

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет.

В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для групп повышенного риска, в частности для людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.

С начала пандемии в Канаде выявили более 1,74 миллиона случаев заражения COVID-19, около 29 тысяч заболевших умерли.